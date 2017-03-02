Полозов: «скоро я стану образцовым уголовником в Крыму»

Адвокат Николай Полозов, который получил вызов для «дачи объяснений» в управление Следственного комитета России по Крыму, рассказал о возбуждении нового уголовного дела в отношении него. Подробности Полозов написал вечером 2 марта на своей странице в Фейсбуке.

«Если вы помните, в конце января по поручению следователя УФСБ России по республике Крым и Севастополю оперативники данной службы похитили меня у гостиницы и увезли на допрос, где следователь Скрипка настойчиво и под протокол пытался выведать у меня сведения относительно обстоятельств оказания юридической помощи Ильми Умерову. А я отказался, потому что эти сведения являются адвокатской тайной, не подлежат разглашению, даже следователю ФСБ. Так вот, следователь ФСБ Скрипка накляузничал своим коллегам из СК (Следком России – КР), и отношении меня возбудили доследственную проверку по ст. 308 УК России (отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний – КР)», – сообщил Полозов.

Он добавил, что проверку по этому делу ведет та же следователь, что и другую проверку, которую проводят в отношении Полозова.

«Еще немного, и я стану образцовым уголовником в этом Крыму», – добавил адвокат.

2 марта адвокат Николай Полозов сообщил, что его вызывают в управление Следственного комитета России по Крыму 6 марта «для дачи объяснений по материалу проверки».

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

Отстранение Полозова может повлиять на ход судебных заседаний в процессе по «делу Умерова». Такое мнение озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.