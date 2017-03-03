Редактора алуштинского издания пытались провоцировать на «вымогательство» – адвокат

Адвокат редактора крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексея Назимова, которого российское следствие подозревает в вымогательстве, Алексей Ладин заявляет, что его подзащитного провоцировали на преступление. К такому выводу защитник пришел изучив материалы следствия – данные наблюдения, записи разговоров, рассказал Ладин Крым.Реалии.

«Я считаю, что эти разговоры были с провокаторами. Два человека пытались спровоцировать Назимова, чтобы вытянуть из него слова о том, что он вымогает деньги. Это продолжалось два месяца, были и встречи постоянные. Я не увидел в его действиях состава преступления и, полагаю, что следствие тоже колеблется», – сказал адвокат.

По мнению Ладина, со стороны Назимова требований в предоставлении материальных средств нет, с другой же стороны поступали предложения об оплате действий редактора.

«Факта вымогательства не было, денег никто не требовал. Наоборот, ему (Назимову – КР) всячески предлагали деньги, в этот момент уже записывая его... Ему говорят: «мы дадим тебе вот такие деньги, чтобы пиарить партию «Единая Россия», он неоднократно отвечал: «я не буду этого делать, я буду освещать информацию, ко мне обращаются жители с проблемой, я как журналист должен осветить». И так из него два месяца тянули жилу, и он сказал: «максимум, что я могу сделать – это не упоминать, что ответственные чиновники состоят в партии», – указал адвокат.

Партия «Единая Россия» дело редактора алуштинского издания в Крыму не комментировала.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября якобы во время передачи средств, которые, по данным следствия, должны были служить подкупом от члена алуштинского отделения партии «Единая Россия» Александра Рыжкова (помощника депутата горсовета и руководителя фракции «Единая Россия» Джемала Джангобегова) за якобы нераспространение сведений, порочащих партию и его лично.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.