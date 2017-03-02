Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС поддержал предоставление Украине «безвиза»

В Брюсселе послы 28 стран-членов ЕС подтвердили от имени Совета ЕС неофициальное соглашение о либерализации визового режима для граждан Украины, которая была достигнута 28 февраля, сообщает Радiо Свобода.

«Мы показали, что твердо придерживаемся отмены виз для граждан Украины, государства, которое уже выполнило все необходимые для этого условия. Реформа механизма прекращения безвизовых режимов, принятая 27 февраля, позволила нам завершить эту сделку», – заявил Кармело Абела, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан Украины, въезжающих на территорию стран «шенгенской зоны», для краткосрочного пребывания – до 90 дней в любой 180-дневный период. Она будет касаться владельцев биометрических паспортов и не даст права на трудоустройство.

Теперь, учитывая, что решение подтверждено послами стран-членов при ЕС, от имени Совета ЕС оно будет представлено на рассмотрение Европарламента для голосования законодательной инициативы в комитете по гражданским свободам и полным составом Европарламента и дальнейшего его принятия Советом ЕС.

28 февраля переговоры между Европейским парламентом, Советом Евросоюза и Еврокомиссией о безвизовом режиме для украинцев завершились тем временем еще неофициальным соглашением, на котором была принята фактически окончательная версия законодательного текста.