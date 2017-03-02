Аксенов уволил начальника штаба крымской «самообороны»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов уволил с должности начальника штаба военизированного формирования, крымской «самообороны» Сергея Турчаненко.

Соответствующее распоряжение Аксенова № 79-рг обнародовано на официальном сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

О причине увольнения не сообщается, в документе указано, что Турчаненко, который назван в распоряжении «командиром полка», увольняют «в связи с принятием решения о прекращении трудового договора».

Сергей Турчаненко проходит свидетелем в «деле Чийгоза». Он давал показания по этому делу в ноябре 2016 года.

«Самооборона Крыма» – военизированная группировка, которая возникла в Крыму по инициативе Сергея Аксенова в феврале 2014 года, когда Аксенов возглавлял в Крыму партию «Русское единство».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».