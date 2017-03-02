Суд в Египте снял последнее обвинение с экс-президента Мубарака

Суд в Египте 2 марта снял с бывшего президента Хосни Мубарака обвинения в причастности к убийствам демонстрантов во время восстания против его власти 2011 года. Это было последнее обвинение против него.

Нынешнее решение Кассационного суда Египта положило конец делу, рассмотрение которого тянулось пять лет.

В этом деле Хосни Мубарак вынужден подать в отставку в феврале 2011 года после 30 лет у власти, он был в 2012 году приговорен к пожизненному заключению, признан виновным в причастности к смерти сотен демонстрантов. Апелляционный суд отменил тот приговор по чисто техническим ошибкам, допущенным при его вынесении, и вернул дело на новое рассмотрение. По результатам этого нового рассмотрения Мубарака уже признали не виновным, прокуратура обжаловала это решение. В конце дело дошло до Кассационного суда, который в настоящее время окончательно подтвердил решение о невиновности Мубарака.

Против Мубарака был возбужден целый ряд дел, из которых сейчас доказали только одно: его приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в коррупции, но при этом учли уже отбытое в неволе время.

После оглашения приговора 88-летний Мубарак стал свободным человеком, но решил вернуться в военный госпиталь, где он в последние годы находился под стражей, чтобы остаться под наблюдением врачей.