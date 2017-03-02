Генплан и стратегию развития Ялты утвердят после согласования с Аксеновым – Ростенко

Генеральный план и стратегия экономического развития Ялты будут готовы к утверждению в первом полугодии 2017 года. Сейчас оба проекта проходят согласования с крымскими властями, последним их будет утверждать подконтрольный Кремлю городской совет Ялты. Об этом 2 марта сообщил глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, генплан и стратегию развития Ялта получит для утверждения в первом полугодии текущего года. В настоящее время идет рассмотрение и утверждение этого документа в Министерстве экономического развития России и правительстве Крыма.

«Если у министерства нет вопросов и замечаний по генплану, то он уходит на рассмотрение вниз, в первую очередь, конечно, главе Крыма Сергею Аксенову. И уже только на конечной стадии, после согласования с правительством и руководством Крыма, он будет утверждаться на сессии ялтинского городского совета», – рассказал Андрей Ростенко.

По словам главы администрации Ялты, процедура займет немногим более трех месяцев.

В Ялте 3 ноября 2016 года состоялись публичные слушания по проекту генерального плана города. Обсуждение касалось не только Ялты, но и входящих в него населенных пунктов – Виноградного, Курпат, Ливадии, Ореанды, Высокогорного, Горного, Куйбышева и Охотничьего. В документе говорится, что генеральный план города рассчитан до 2035 года.

По словам пресс-службы городской администрации, после обсуждения прошла процедура голосования – «за» представленный проект проголосовали 344 местных жителя из 463 зарегистрировавшихся.