Радио Крым.Реалии: Оборона крымской «оборонки»

Утром 3 марта в эфире Радио Крым.Реалии говорят об использовании Россией крымских предприятий военно-промышленного комплекса. На каких предприятиях в Крыму сегодня Россия производит продукцию военного назначения? Способны ли крымские заводы поставлять современную продукцию? И останутся ли они при этом под крымским управлением?

На эти вопросы нам ответят директор симферопольского завода «Фиолент», председатель крымского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин, народный депутат Украины, бывший председатель Совета министров Крыма Сергей Куницын и военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Ведущий – Максим Кошелев.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org