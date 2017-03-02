Фейгин анонсировал иск в Европейский суд по правам человека по делу Джемилева

Адвокат Марк Фейгин анонсировал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Об этом Фейгин написал в Фейсбуке вечером 2 марта.

«Скоро в ЕСПЧ будет подана жалоба на вступившее в законную силу решение суда о запрете на въезд в Россию Мустафы Джемилева. Ничего хорошего для Кремля там не будет», – говорится в сообщении.

14 декабря 2016 года Верховный суд России признал законным пятилетний запрет на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Джемилева Марка Фейгина. Решение Московского горсуда о запрете на въезд для Джемилева вступило в законную силу.

В 2014 году российские правоохранители вручили Мустафе Джемилеву сообщение о запрете на въезд на аннексированный полуостров. Аналогичный пятилетний запрет на въезд в Крым выдали председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову.

В этом году российские власти Крыма запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили этот запрет.