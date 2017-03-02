Россия может начать полную автономизацию Донбасса от Украины – журналист

Россия могла придумать альтернативу Минским соглашениям и начать полную автономизацию оккупированных областей Донбасса от Украины. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал журналист проекта Радiо Свобода «Донбасс.Реалии» Андрей Дихтяренко.

Так украинский журналист прокомментировал волну «национализации» боевиками украинских предприятий на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

«Россия уже понимает, что ее предложения в рамках минского формата не пройдут, что на российских условиях Донбасс в состав Украины не вернется – нет у украинского политикума желания принимать Донбасс, нафаршированный боевиками. Сейчас, вполне возможно, они выбрали другой вариант – полная автономизация Донбасса от Украины. Соответственно, для этого нужно обеспечить его экономическую состоятельность. Для этого необходимо брать в свои руки те предприятия, крупные металлургические компании, угольные компании, которые находятся на этой территории», – подчеркнул Дихтяренко.

«Не будем забывать о большом количестве металлургических заводов, заводов по производству цветных металлов, которые находятся на этой территории, а это всегда востребованная продукция на экспорт. Цветные металлы, которые производят на оккупированной территории, Россия может просто экспортировать, выдавая за свои товары, через ряд подставных фирм. Теплоемкий уголь антрацит не так нужен самой России, но является стратегическим товаром, в котором очень нуждается украинская территория – Россия может принуждать Украину, навязывать ей определенные схемы по покупке, фактически, украинского угля», – подчеркнул Дихтяренко.

В ночь на 1 марта власти группировок «ЛНР» и «ДНР» начали процесс экспроприации украинских предприятий, которую они называют «национализацией». Промышленные объекты располагаются на оккупированной территории, но остаются в юрисдикции Украины и платят украинские налоги. Глава группировки «ДНР» Александр Захарченко сообщил о «введении внешнего контроля» на предприятиях.

Во вторник, 28 февраля, боевики взяли под контроль распределительный центр Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который располагается на «Донбасс Арене». На следующий день, 1 марта, предприятие Ахметова «Укртелеком» прекратило оказание услуг абонентам оккупированной территории «из-за вмешательства вооруженных людей в работу организации».

Под «национализацию» может попасть около двух десятков крупнейших коксохимических и металлургических предприятий Донбасса – об этом стало известно из перехваченного Службой безопасности Украины 1 марта телефонного разговора главы группировки «ДНР» Александра Захарченко.