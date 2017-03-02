НАБУ проводит обыски в Государственной фискальной службе, Насиров слег в больницу

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко, сообщает 2 марта Радiо Свобода.

Сам председатель ГФС Роман Насиров находится в ведомственной больнице «Феофания», куда к нему приехали детективы НАБУ и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает журналист программы «Схемы» с места событий. О том, что Роман Насиров находится в палате, подтверждают адвокаты председателя ГФС, что также присутствуют на месте событий.

По данным журналистов программы «Схемы», совместного проекта Радiо Свобода и телеканала «UA: Первый», в НАБУ и САП уже подготовили подозрение Роману Насирову по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Пока не известно, подписано ли оно уже. Работники НАБУ не комментируют, намерены ли вручить подозрение Насирову в «Феофании» и намерены ли задерживать его.

Роман Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, сам он подтверждал это недавно в одном из интервью.

Телефон председателя ГФС выключен. Ни его пресс-секретарь, ни работники информационного департамента ГФС не комментируют ситуацию.

По данным программы «Схемы», детективы НАБУ подозревают главу ГФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, по так называемому «газовому делу Онищенко».

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.