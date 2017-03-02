В Крыму сообщают про уголовное дело за реконструкцию центра Симферополя

В Крыму сообщают, что следственные органы расследуют уголовное дело по факту ненадлежащей реконструкции центра Симферополя. Об этом сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сайт «Новости Крыма» цитирует сообщение подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма, которая сообщает о возбуждении уголовного дела.
«Были организованы необходимые проверочные мероприятия и уже есть промежуточный результат. Дело возбуждено по факту, по статье 285 УК России «Злоупотребление служебными полномочиями», – говорится в сообщении.
Как сообщает «Крыминформ», в ходе проверки установлено, что работы по реконструкции центральных улиц Симферополя «проводились в неблагоприятных погодных условиях, в результате реконструкция произведена некачественно, выявлены недостатки укладки плиточного мощения».
В то же время отмечается, что подконтрольная Кремлю администрация города подписала акты выполненных работ. Речь идет о нарушениях на сумму более 3 млн рублей, сообщает издание.
На официальном сайте российской прокуратуры Крыма пока нет информации о возбуждении уголовного дела.
Накануне городские власти Симферополя критиковали качество работ по реконструкции.
Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская утверждала, что обратилась в подконтрольную Кремлю прокуратуру и российский Следственный комитет Крыма с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности за некачественную реконструкцию центральных улиц Симферополя..
В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым-Девелопмент» проводят работы по замене тротуарной плитки на месте ими же капитально отремонтированного накануне дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина.
На реконструкцию из городского бюджета было выделено около 180 миллионов рублей.
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