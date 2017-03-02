В Bellingcat установили новые данные о роли россиянина Дубинского в сбивании MH17

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала (на английском и русском языках) новые данные в отношении бывшего российского офицера Сергея Дубинского по прозвищу «Хмурый», который, как утверждают в группе расследователей, имеет отношение к использованию на оккупированной части Донбасса установки российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого в 2014 году был сбит малазийский авиалайнер и убиты все 298 людей в нем.

Как говорят расследователи, со дня публикации их предварительного отчета в прошлом месяце появились новые данные, которые дополнительно подтверждают личность Дубинского-«Хмурого». Кроме того, по данным из открытых источников, а также из обнародованных следствием в Нидерландах перехваченных телефонных разговоров, они подробно проследили деятельность этого человека в течение дня, когда произошла трагедия.

В частности, сообщили в Bellingcat, личность Сергея Дубинского, как «Хмурого» и как «Сергея Петровского» – таким именем он тоже пользовался, находясь на оккупированной части Донбасса – прямо подтвердил в статье на сайте российского телеканала RT российский актер Охлобыстин, который имеет своей странице в российской соцсети «Одноклассники» свое фото вместе с Дубинским. Наконец, и сам Сергей Дубинский после публикации Bellingcat дал интервью русской службе британской медиакомпании «Би-би-си», подтвердив, что он и есть «Хмурый», хотя при этом он и продолжал утверждать, что лайнер был сбит украинским «Буком».

Основываясь на аудиозаписях перехваченных телефонных разговоров Дубинского, которые обнародовали Служба безопасности Украины и Совместная следственная группа, которая расследует в Нидерландах сбивание самолета, расследователи последовательно анализируют их содержание. Из записей, в частности, следует, что Дубинский помогал координировать передачу «Бука» из России и его использование и знал, о какой именно технике идет речь, а его собеседники знали, к кому в этом деле надо обращаться. Однажды он называет установку «Бук» «моя», что опять же «свидетельствует про его выдающуюся роль в получении и транспортировке установки из России», пишут расследователи.

Также из бесед, перехваченных уже после сбивания лайнера, следует, что Дубинский играл важную роль и в поиске важных материалов на месте гибели самолета, пишут расследователи.

В середине февраля группа Bellingcat обнародовала первый доклад о Сергее Дубинском, в которой определила его как россиянина, ответственного за перевозку предоставленного Россией «Бука».

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В первых предварительных официальных итогах расследования международная Совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов сообщила, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.