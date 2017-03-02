Президент Украины Петр Порошенко 2 марта заявил, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия на Донбассе, признание Россией документов группировок «ЛНР» и «ДНР», присвоение украинских предприятий на оккупированной части Донбасса являются очередным свидетельством агрессии России против Украины.

Все это требует привлечения новых санкционных инструментов со стороны Европейского союза, заявил он во время встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который находится с визитом в Украине.

Как сообщили на Банковой, «стороны подробно обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки, вызванное обстрелами российских боевиков».

Глава государства «отметил ведущую роль Германии в консолидации европейских усилий в вопросе защиты украинского суверенитета от российской агрессии, что является залогом восстановления стабильности в Европе», говорится в сообщении.

Зигмар Габриэль, который в конце января возглавил МИД Германии, находится в Украине с первым визитом на этой должности. Далее он отправится в Россию.

Германия и председатель ее МИД играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании на части востока Украины, вместе с Украиной, Францией и Россией.