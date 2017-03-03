Климкин назвал действия России сознательной эскалацией конфликта и призвал усилить давление на нее

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что признание Россией «документов», которые выдаются на захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территориях, и объявление на оккупированной части Донбасса «национализации» предприятий, работающих в украинской юрисдикции, является стратегией сознательной эскалации конфликта.



Во время встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который находится с визитом в Украине, он отметил необходимость усилить давление на Россию, чтобы заставить Кремль прекратить «целенаправленную политику нарушения минских договоренностей».



Немецкий министр, со своей стороны, заявил, что события на Донбассе касаются не только Украины и Донбасса, но и всех в Европе.

По его словам, то, что Германия делает для поддержки мирного процесса, – это «не благотворительность», поскольку касается безопасности Европы и европейских представлений о совместной жизни на континенте.



В ходе встречи министры обсудили, среди прочего, возможность устойчивого прекращения огня на Донбассе, гуманитарную составляющую конфликта, вопрос политических заложников и пленных.



Зигмар Габриэль, который в конце января возглавил МИД Германии, находится в Украине с первым визитом на этой должности. Далее он отправится в Россию.



Германия и председатель ее МИДа играют важную роль в так называемом «нормандском формате» переговоров об урегулировании конфликта на части востока Украины, вместе с Украиной, Францией и Россией.