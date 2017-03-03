США не забывают о крымских политузниках в России – представитель в ОБСЕ

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс выступила на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене с речью на тему правонарушений в аннексированном Крыму. Она подчеркнула, что США осуждают «преступные действия России на захваченном полуострове, направленные на украинцев и крымских татар», сообщает «Голос Америка».

«США подтверждают свою полную поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ, – подчеркнула Кейт Бернс. – Как мы говорили ранее, отмена введенных против России санкций, касающихся Крыма, связанны с возвращением Украине контроля над полуостровом».

Представитель США напомнила присутствующим о насильственных методах, которыми Россия присвоила Крым. Она также говорила о современном состоянии дел на полуострове.

Кейт Бернс проинформировала главу Постоянного совета по поводу широкой кампании, которую развивает Кремль, направленную на подавление свободы слова и независимых СМИ в Крыму. Она напомнила о запросе США на мониторинг судебного процесса против украинского журналиста Николая Семены и заявила, что США не забывают о крымских политических заключенных, сидящих в российских тюрьмах за то, что выступают против аннексии в Крыму.

Временный поверенный в делах США также говорила о систематической дискриминации этнических украинцев и крымских татар, обратив внимание на очень ограниченный доступ к изучению украинского и крымскотатарского языков, запрет Меджлиса и других народных собраний.

Кейт Бернс также отметила незаконную политику обязательного российского гражданства или места проживания, которая, вместе с другими правонарушениями, является частью насильственной стратегии российской власти, нацеленной на то, чтобы заставить украинцев, проживающих в Крыму, «принять российскую оккупацию».

Временный поверенный в делах США напомнила Российской Федерации о ее ответственности, как оккупационной силы, уважать местные законы Крыму и призвала ее позволить ОБСЕ в полной мере мониторить ситуацию с правами человека на полуострове.