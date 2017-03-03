ДТП в Балаклавском районе: погиб водитель микроавтобуса

В результате ДТП 2 марта в Балаклавском районе Крыма погиб водитель водитель грузового микроавтобуса, еще один человек пострадал и находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС в Севастополе.

«В Балаклавском районе по улице Новикова, в районе 11 км Балаклавского шоссе произошло столкновение грузового микроавтобуса «Мерседес» и маршрутного автобуса «Хайгер». В результате ДТП водитель микроавтобуса «Мерседес» получил травмы не совместимые с жизнью. Водитель автобуса «Хайгер» с травмами различной степени тяжести доставлен в 1-ю горбольницу. Пассажиры находившиеся в маршрутном автобусе в результате ДТП не пострадали», – говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом месяце сообщалось, что во время дорожно-транспортных происшествий в аннексированном Крыму в 2016 году погибли 454 человека, еще 3 599 получили травмы.

По данным ведомства, за 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.