В Севастополе анонсируют проведение военно-исторического фестиваля

В Севастополе 26 марта анонсируют проведение военно-исторического фестиваля «Мартыновский овраг – рубеж героев», посвященный памяти воинов 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, участвовавшей в обороне Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщает туристический портал Крыма.

Известно, что во время фестиваля пройдет реконструкция военного парада и одного из последних боев конца июня 1942 года.

Как сообщает турпортал со ссылкой на начальника информационно-издательского отдела музея Обороны Севастополя Наталью Зусмановскую, фестиваль проходит уже в третий раз, и в этом году участие в нем примет 200 человек.