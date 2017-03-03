ФБР не сообщает всех деталей о связи команды Трампа с Россией – демократы

Директор ФБР Джеймс Коми отказался обнародовать все, что знает о расследовании возможного российского вмешательства в американские выборы. Об этом заявили демократы после встречи за закрытыми дверями в комитете по разведке Палаты представителей 2 марта.

«Мы знаем меньше, чем знает ФБР», – отметил после трехчасовой встречи ведущий представитель демократов в комитете Адам Шифф. «Есть очень большие закрытые участки, и эти стены придется убрать, если мы собираемся сделать нашу работу. Непонятно, было ли это (отказ Коми от обсуждения некоторых вопросов – КР) решением, которое он принял самостоятельно или решением, которое он согласовал с Министерством юстиции», – добавил Шифф.

Председатель комитета по разведке республиканец Девин Нуньес отверг жалобы демократов, говоря, что Коми был «откровенным», а сам брифинг стал «хорошим первым шагом».

Также 2 марта министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил, что самоустраняется от всякого участия в расследованиях, связанных с избирательной кампанией Дональда Трампа – после критики членов Конгресса от обеих ведущих партий за его собственные контакты с послом России во время кампании.

Американские спецслужбы, в частности, ФБР, сейчас расследуют заявления о заговоре между Россией и представителями кампании президента Дональда Трампа в 2016 году. Аналитики разведки пришли к выводу, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть президентскую гонку путем дискредитации его оппонентки из Демократической партии Хиллари Клинтон – из-за обнародования документов из взломанной электронной почты демократов.