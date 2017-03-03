Власти Ялты претендуют на землю, которая находится в «ненадлежащем санитарном состоянии»

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко хочет получить полномочия для изъятия частных земельных участков в неудовлетворительном санитарном состоянии в муниципальную собственность. По словам Ростенко, это можно решать только в судебном порядке.

«Но я не знаю ни одного прецедента в новейшей истории Крыма, когда за недопустимое санитарное состояние земельного участка он был изъят у физических или юридических лиц и возвращен в муниципальную собственность», – рассказал российский глава администрации.

Кроме того, он сообщил, что не было ни одного случая, чтобы суды пошли навстречу администрации и приняли решение о расторжении долгосрочного договора аренды земельного участка за ненадлежащее санитарное состояние.

В тоже время, Ростенко считает, что администрация города должна иметь возможность изымать замусоренные участки для освоения в социальных целях или выделения их льготным категориям. Путь решения этой проблемы глава администрации видит только в изменении законодательной базы.

Накануне глава администрации города заявил, что генеральный план и стратегия экономического развития Ялты будут готовы к утверждению в первом полугодии 2017 года.



