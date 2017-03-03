Продукция симферопольского предприятия «Фиолент» не выдерживает конкуренции после повышения курса российской валюты. Электроинструменты, которые производят в Симферополе, теперь значительно дороже китайских аналогов. Поэтому с начала 2017 года предприятие терпит миллионные убытки. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил директор симферопольского завода «Фиолент», председатель крымского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин.

«Укрепившийся рубль работает не на нас. В этой ситуации (укрепление рубля – КР) мы сегодня очень остро почувствовали и январь, и февраль месяц, – резко сократилась продажа электроинструментов на российских рынках. Мы теряем на продажах десятки миллионов рублей. При том, что это производство уже подготовлено, есть хорошее оборудование», – сказал Баталин.

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Другой собеседник программы – бывший председатель Совета министров Крыма Сергей Куницын сообщил, что завод «Фиолент» всегда работал на оборонную промышленность, а изготовление электроинструментов было «подспудным производством». Он не согласился с утверждением Баталина о том, что оборудование на «Фиоленте» современное.

«Откровенно говоря, у него (завода – КР) оборудование не очень современное и он, как видите, даже с Китаем не может конкурировать», – сказал Куницин.

По данным Крымстата индекс промышленного производства в Крыму за 11 месяцев 2016-го составил 107% относительного аналогичного периода прошлого года. Однако большую часть этого прироста обеспечивает производство и распределение газа, электричества и воды (170% к предыдущему году), а также добывающая сфера. Промышленное производство в Крыму не показывает роста. По итогам 2013 года в АР Крым было реализовано промышленной продукции и услуг на сумму в 3,3 млрд долларов США, а по итогам 11 месяцев 2016 года – всего на 160 млн долларов США (в 20,6 раз меньше).