Крымский суд отклонил апелляции активистов, задержанных во время обыска в доме Мустафаева

Подконтрольный России Верховный суд Крыма признал законным арест местных жителей, которые пришли поддержать крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева во время обыска в его доме. Об этом написал в Facebook один из арестованных Осман Арифмеметов.

Он указал, что заседание суда несколько раз переносилось, на слушаниях не было свидетелей со стороны обвинения, а полицейские «путались в показаниях».

21 февраля в доме Марлена Мустафаева на окраине Симферополя прошел обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Мустафаева пришли поддержать десять человек, которые снимали происходящее на видео. Все эти люди были задержаны. Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, его соратников – на пять.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров назвал обыски и задержания в Крыму «акцией устрашения».