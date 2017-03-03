В Алуште назначили новых заместителей главы администрации

Подконтрольный Кремлю городской совет Алушты согласовал назначение Игоря Сотова на должность заместителя главы администрации города, также депутаты согласовали назначение на должность первого заместителя главы администрации Алушты Алексея Боярчука. Соответствующее решение принято 3 марта в ходе заседания горсовета Алушты, сообщает Крыминформ.

Кроме того, решением сессии досрочно прекращены полномочия Бориса Егорова в качестве заместителя председателя Алуштинского городского совета в связи с избранием его главой муниципалитета, которое состоялось 22 февраля.

Сообщается, что Боярчук до сегодняшнего назначения занимал должность заместителя главы горадминистрации. Сотов был уволен с поста главы Алуштинской администрации в конце декабря 2016 года по итогам работы за год.