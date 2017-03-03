Инвесторы, которые пришли в Крым после его аннексии Россией, не вкладывают деньги в промышленные предприятия полуострова. Такая незаинтересованность связана прежде всего с долгосрочной окупаемостью, до 10 лет. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым. Реалии высказал директор симферопольского завода «Фиолент», председатель крымского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин.

«На Сочинском форуме подписали более чем на 11 миллиардов ряд проектов. Но ни одного проекта пока нет в промышленности. Ни одного. Я имею в виду машиностроение. Дело все в том, что в промышленности каждый инвестор, вкладывая деньги в инвестпроект, думает прежде всего об окупаемости. А окупить с достаточным процентом выгодности – не так просто», – сказал он.

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Сегодня на полуострове работают только российские компании. После аннексии с полуострова ушли представители зарубежных компаний, страны Запада ввели ряд экономических санкций и запретили своим предприятиям работать в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».