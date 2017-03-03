Украинские правозащитники назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Список причастных к преследованию журналистов на полуострове огласила на пресс-конференции в Киеве 3 марта глава украинского Центра информации по правам человека Татьяна Печончик.

«Сейчас в нашем списке более 60 человек тех, кого мы называем «душителями свободы слова» в Крыму. Из этих 60 человек – 10 являются организаторами этой системы, другие исполнителями», – отметила Татьяна Печончик.

В списке организаторов оказались подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, российский глава МВД Крыма Сергей Абисов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, контролируемые Кремлем спикер крымского парламента Владимир Константинов, руководитель крымского Следкома Михаил Назаров, глава ФСБ Крыма Виктор Палагин, депутат Госдумы России и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, министр информации Крыма Дмитрий Полонский, бывший начальник штаба крымской «самообороны» Сергей Турчаненко, а также депутат Госдумы России и экс-вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Михаил Шеремет.

«Зло не должно быть анонимным. Преступники должны обязательно понести наказание за те действия, которые они совершили», – подытожила цель обнародования списков Печончик.

Над составлением поименных списков правозащитники работали более полугода вместе с Министерством информационой политики Украины.

За последние три года украинские правозащитники зафиксировали 461 случай нарушения свободы слова, свободы выражения в аннексированном Крыму.