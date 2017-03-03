В Симферополе установили нерегулируемый тариф на 20 автобусных маршрутах

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя с 3 марта дня установила изменила нерегулируемый тариф на 20 городских маршрутах общественного транспорта. Об этом говорится в документе планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, размещенном на сайте горадминистрации.

В частности, нерегулируемый тариф установлен на маршрутах №5 (ул. Маршала Жукова – Пневматика), №7 (ул. 51 Армии – Ак-Мечеть), №9 (Льдозавод – ул. Селим Герая), №12-А (ул. Красноармейская – ул. Крымская), №13 (Хошкельды – ул. Селим Герая), №15 (ул. Маршала Жукова – ул. Радищева), №17 (Ак-Мечеть – п. Кирпичный), №49 (Аэропорт – Марьино), №49-А (Аэропорт – парк им. Тренева), №50 (Аэропорт Заводское – Давидовка), №54 (ул. Селим Герая – Марьино), №59 (ул. Селим Герая – ул. Ракетная), №60 (ул. Ракетная – ул. Радионова), №69 (Пневматика – мкр. Загородный), №70 (ул. Селим Герая – ул. Арабатская), №86 (АС Западная – мкрн. Загородный), №95 (Агроуниверситет – ул. Гурзуфская), №98 (Аэропорт – ул. Селим Герая), №100 (Аэропорт – Каменка), №115 (Пневматика – Аэропорт).

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Она предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).