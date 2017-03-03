Список «душителей свободы слова в Крыму» передали иностранным посольствам

Составители списка «душителей свободы слова в Крыму» передали его иностранным дипломатам и обсудили с ними распространение международных санкций на фигурантов списка. Об этом 3 марта сообщила журналистам советник Министра информационной политики Украины по Крыму Юлия Каздобина.

«Мы уже провели переговоры с некоторыми представителями посольств, находящимися в Украине, о том, чтобы, возможно, этих людей внесли в санкционные списки дополнительно с формулировкой «За нарушение свободы слова в Крыму». По нашему мнению, это будет важным сигналом для мира – то, что Украина действительно считает свободу слова ценностью», – отметила Каздобина.

Украинские правозащитники 3 марта назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Всего в списке – более 60 человек.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».