Задержанному в Крыму «диверсанту» Панову продлили арест на три месяца

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил на три месяца срок ареста Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости Крым.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Срок содержания под стражей продлен на три месяца, до 7 июня 2017 года», – сообщили в суде.

Накануне суд продлил срок задержания под стражей Андрею Захтею, который задержан по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым. По мнению адвокатов, такой шаг российских силовиков связан с желанием усложнить процессуально защиту подозреваемых, так как сформировавшаяся группа адвокатов находится в Москве, а перевод подзащитных вызовет ряд усложнений.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.