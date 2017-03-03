Украинский военно-промышленный комплекс не пострадал из-за аннексии Крыма – Куницын

До аннексии Крыма Россией на оборонную промышленность работали несколько предприятий полуострова, которые производили продукцию для Военно-Морского флота России. Поэтому после аннексии, украинский военно-промышленный комплекс «практически ничего не потерял». Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал народный депутат Украины, бывший председатель Совета министров Крыма и экс-глава Севастопольской госадминистрации Сергей Куницын.

«Фиолент» на Украину ничего кроме электроинструмента не производил, а его и так достаточно. А то что он делал для флота, для подводных лодок, – у нас их нет. «Залив» практически стоял там, «Залив» делал корпуса по заказу Голландии для судов, Приборостроительный завод.ВПК (Украины – КР) практически ничего не потерял. Там мало что работало в ВПК,и мало в чем нуждалась из этого Украина. В целом, мы Крым потеряли, а вот с точки зрения ВПК – ничего не потеряли», – сказал он.

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После аннексии Крыма подконтрольные Кремлю власти полуострова объявили о «национализации» ряда промышленных предприятий,размещенных в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».