Двух подполковников крымского СБУ обвиняют в дезертирстве и госизмене – военная прокуратура Украины

Двух военнослужащих Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым намерены судить за дезертирство и государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В ведомстве проинформировали, что Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении двух военнослужащих ГУ СБУ в Крыму, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

«Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное распоряжение они не выполнили, и незаконно уклонились от военной службы в Службе безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что военнослужащие совершили агитацию подчиненных о переходе на службу к иностранной организации так называемой «Службы безопасности Республики Крым», главной целью существования которой было осуществление подрывной деятельности против Украины.

Обвинительные акты в отношении подполковников направлены в Апелляционный суд города Киева для определения подсудности.