Ялта не получает достаточно денег для ремонта дорог – глава администрации

Ялта не получает достаточного количества средств из крымского бюджета для проведения дорожных работ. В этом признался глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Средств выделено очень мало. Можно сколько угодно хвалиться дорогами, которые мы сделали, но если исходить из необходимости того, что нужно сделать, то у нас третий год идет недофинансирование на эти цели», – заявил Ростенко.

По его словам, на 2016 год перешла субвенция на ремонт дорог в размере 38 миллионов рублей. Но для выполнения всего объема работ она должна быть в шесть раз больше. Пришлось добавлять 34 миллиона рублей из городского бюджета. Как отметил Ростенко, специалисты просчитали, что для ремонта и поддержания в нормальном состоянии городских дорог, необходимо в год расходовать минимум 200 миллионов рублей.

«Мы обсуждали эту проблему с главой Крыма, Минтранс должен понять, что ситуацию так оставлять нельзя – Ялта один из ключевых регионов по которым судят о развитии Крыма. Требовать дороги с главы администрации или другого руководителя, не выделяя на это средств, невозможно. Собственный бюджет это не потянет однозначно», – подчеркнул глава администрации.

Он высказал надежду, что субвенции для Ялты увеличатся и средства будут переведены.

Ранее глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко заявил о намерении получить полномочия для изъятия частных земельных участков в неудовлетворительном санитарном состоянии в муниципальную собственность.