Правительство Украины отстранило от исполнения обязанностей председателя ГФС Насирова

Кабинет министров Украины отстранил от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на время проведения расследования. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства.

Исполнять обязанности председателя ГФС Мирослав Продан.

Накануне сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Роман Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, сам он подтверждал это недавно в одном из интервью.

По данным программы «Схемы», детективы НАБУ подозревают главу ГФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, так называемой «газовому делу Онищенко».

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл открытое производство давлением на него с целью отобрать бизнес.