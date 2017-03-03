Депутат Госдумы сообщил о планах поставлять крымские вина в «ДНР» и «ЛНР»

Продукцию винодельческих предприятий Крыма планируют поставлять в «ДНР» и «ЛНР». Об этом журналистам в Симферополе сообщил депутат Госдумы России Андрей Козенко, являющийся также координатором социально-политического и экономического взаимодействия с «республиками Донбасса».

По словам депутата, данный вопрос обсуждался в ходе визита глав «ДНР» и «ЛНР» в Крыму в январе 2017 года.

«На недавней встрече в январе звучали предложения об оптовых поставках в Донецкую и Луганскую народные республики нашей винодельческой продукции. Это очень большой рынок – 3,5 млн человек. И я считаю, что это одно из приоритетных и серьезных направлений», – отметил Козенко, сообщают РИА Новости Крым.

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 17-19 января посетили празднование 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Накануне сообщалось, что главы группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». В Украине группировки «ЛНР» и «ДНР» считаются террористическими организациями.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».