Постпред Украины в ОБСЕ: Россия превращает Крым в «зону отчуждения»

В течение трех лет Россия грубо нарушает права и основные свободы жителей аннексированного Крыма. Об этом идет речь в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука, озвученной накануне, 2 марта, на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«С первого дня незаконной оккупации Россия превращает Крымский полуостров в «зону отчуждения» в области прав человека, отмеченную несправедливостью, террором и репрессиями, попытками стереть национальную идентичность украинцев и коренного народа полуострова – крымских татар, жестоким принуждением к молчанию любых инакомыслящих», – говорится в заявлении.

Дипломат обращает внимание на убийства и похищения активистов на полуострове, уголовное преследование несогласных, многочисленные обыски, практику принудительных психиатрических экспертиз, закрытие независимых медиа и преследование журналистов. В частности, в заявлении украинской делегации упоминается случай крымского журналиста, автора Радiо Свобода Николая Семены.

«В настоящее время самым вопиющим является случай украинского журналиста Николая Семены, который предстал преред сфабрикованными обвинениями в «подрыве территориальной целостности России с помощью средств массовой информации», – отмечается в тексте.

Игорь Прокопчук также отметил необходимость беспрепятственного доступа в Крым международных наблюдателей для контроля за соблюдением прав человека на полуострове.

«Мы призываем Россию, как оккупационную силу, взять на себя ответственность за прекращение всех нарушений прав человека на полуострове и содействовать свободному и безусловному доступу международных наблюдателей в Крым. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, которые являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины», – идет речь в заявлении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».