Суд в Москве рассмотрит ходатайство об аресте экс-депутата Госдумы Вороненкова – СМИ

Басманный суд российской столицы Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил гражданство Украины. Об этом сообщают в пятницу российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Вороненкова меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство будет рассмотрено 3 марта», – говорится в сообщении.

Сообщается, что ходатайство о заочном аресте поступило от Следственного комитета России.

Ранее в этом месяце Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы России от Коммунистической партии Дениса Вороненкова. Сообщалось, что это связано с расследованием дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.

Денис Вороненков, который в декабря 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства.

Народный депутат Валерий Пацкан, который входит в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства, сообщил, что Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине. По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова проживают в Херсонской области.

В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.