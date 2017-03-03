Песков назвал расследование Навального о «коррупционных схемах» Медведева «творчеством осужденного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией, созданного оппозиционером Алексеем Навальным, о «коррупционных схемах» российского премьера Дмитрия Медведева «творчеством осужденного». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина», – сказал Песков.

Он заявил, что в Кремле «с деталями не знакомы», что им нечего добавить к ранее обнародованном заявлении представителя российского премьера Натальи Тимаковой.

Тимакова заявила, что «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, который заявил, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно». Сам Дмитрий Медведев это расследование не комментировал.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о многочисленной недвижимость главы правительства России Дмитрия Медведева, которую, как утверждается в публикации, приобрели незаконным путем.

В расследовании шла речь о передаче в собственность Медведеву и связанным с ним структурам элитных домов, виноградников, яхт. У Навального заявили, что объем средств фондов и компаний, контролируемых главой российского правительства, составляет не менее 70 млрд рублей. Большинство средств, по данным фонда, выводится на оффшорные счета.