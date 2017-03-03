Центр лицензирования Федерации футбола Украины исключил из обучения тренера «ТСК-Таврия»

Украинский Центр лицензирования Федерации футбола Украины (ФФУ) отчислил из программы обучения тренеров («PRO» диплом УЕФА) Сергея (Яковлевича) Шевченко, который в настоящий момент работает главным тренером футбольного клуба «ТСК-Таврия» на территории аннексированного Крыма. Такое решение руководство Центра приняло после обращения Федерации футбола АР Крым (ФФК). Об этом Крым.Реалии рассказал вице-президент крымской Федерации футбола Олег Комуняр.

При этом, по информации Комуняра, Сергею (Яковлевичу) Шевченко было предложено вступить в ФФК на материковой части Украины, однако он предпочел написать заявление об отчислении по собственному желанию.

Вице-президент ФФК, отметил, что в дальнейшем организация будет предоставлять гарантии по каждому кандидату на обучение, перед зачислением.

«Механизм пока точно не выработан и на бумагу не перенесен, но, думаю, что человек должен будет обратиться в местную федерацию, которая должна будет направить гарантийное письмо в Лицензионный центр вместе с его заявлением на зачисление», – добавил Комуняр.

По сообщению пресс-службы Федерации футбола Украины, с февраля открыта первая сессия обучения тренеров по программе PRO, обучение проходило в турецкой Анталии. В списке тренеров, которые зачислены на обучение, отмечен и тренер «ТСК-Таврия» Симферополь Сергей (Яковлевич) Шевченко.

Центр лицензирования Федерации футбола Украины занимается подготовкой тренеров и выдает тренерские лицензии в соответствии с Тренерской конвенцией УЕФА («PRO», «А», «В»).

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Васильевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.