В Одессе обсудили сценарий украинско-американских учений «Sea Breeze-2017»

В Одессе состоялась главная конференция по планированию украинско-американских учений «Sea Breeze-2017». В ней участвовали представители 17-ти стран. Они разработали сценарий и план учений, которые пройдут в этом году в июле. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В украинском ведомстве отметили, что участники конференции обсудили учебные задачи и виды подготовительных занятий для «Sea Breeze-2017», провели обобщение состава сил и средств от стран-участниц и рекогносцировку мест проведения учений.

«Окончательным вариантом сценария и плана учений традиционно предусмотрены масштабный морской компонент с широкой географией, от Очакова до Измаила, слаженность действий разнородных сил в операциях как с десантированием с моря на берег, так и с безпарашутной высадкой десанта с вертолета в море, на подступах к стратегическому объекту», – говорится в сообщении.

План учений включает, в частности, поиск на задержанных судах средств террора, обнаружение взрывоопасных грузов и прочее.

«С учетом специфики Черноморского региона, планом учений предусмотрена отработка операции по поиску, выявлению и задержанию судов-нарушителей законодательства о временно оккупированных территориях, с перехватом, высадкой досмотровой группы на ходу, в том числе с применением водолазного компонента», – сообщает пресс-служба украинского погранведомства.

Учения «Sea Breeze» – многонациональные военные учения, проводятся на территории Украины с 1997 года. Соорганизаторы учений – Украина и США. В прошлом году учения «Sea Breeze» проводились с 18 по 30 июля. В них приняли участие военнослужащие 16 стран.