Более ста морских пограничников примут участие в «Sea Breeze-2017» – Госпогранслужба Украины

Более ста украинских морских пограничников и столько же пограничных комендантов быстрого реагирования Измаильского пограничного отряда примут участие в украинско-американских военных учениях «Sea Breeze-2017». Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что морских пограничников привлекут к тренингам по планированию операций по стандартам НАТО, тактике действий досмотровых групп, водолазным спускам, десантированию и другим учебным элементами.

«От морской охраны Госпогранслужбы запланировано участие около десятка кораблей и катеров, в авиационном компоненте два самолета и один вертолет», – отметили в пресс-службе.

Сценарий «Sea Breeze-2017» обсудили на главной конференции по планированию украинско-американских учений в Одессе. В ней участвовали представители 17-ти стран.

Учения «Sea Breeze» – многонациональные военные учения, проводятся на территории Украины с 1997 года. Соорганизаторы учений – Украина и США. В прошлом году учения «Sea Breeze» проводились с 18 по 30 июля. В них приняли участие военнослужащие 16 стран.