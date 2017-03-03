Порошенко: мы выгоним врага и вернем Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что украинской стороне удастся вернуть временно неподконтрольные Украине территории Донбасса и Крыма. Об этом он заявил во время открытия новой библиотеки в Харькове.

«Я верю в то, что на нашей земле будет мир, а мы выгоним врага и вернем Донбасс и Крым», – цитирует Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Твиттере.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».