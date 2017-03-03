Крымский мусульманин, осужденный по «делу Хизб ут-Тахрир», Ферат Сайфуллаев находится в колонии №17 в Кировской области. Об этом в Фейсбуке сообщила координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова.

«Из СИЗО в Кирове он выбыл 16 февраля, так что на данный момент он, скорее всего, даже прошел карантин. Судя по «отзывам» в интернете, зона очень красная, жесткая», – написала Гончарова.

Она также напомнила, что крымчанину можно писать письма поддержки в колонию.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.