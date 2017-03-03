В Грузии сотни людей протестуют в защиту оппозиционного телеканала

Сотни людей второй день протестуют в грузинской столице Тбилиси против передачи известного независимого телеканала новому владельцу, вероятно, связанному с правительством. Об этом 3 марта сообщает Радіо Свобода.

Верховный суд постановил 2 марта, что известный критическим отношением к правительству канал «Рустави-2», должен быть возвращен бывшему совладельцу Кибару Халваши.

Постановление возмутило грузинскую оппозицию и вызвало беспокойство Запада состоянием свободы медиа в бывшей советской республике.

Сначала протестующие собрались у суда 2 марта, а затем переместились в офис «Рустави-2», где 3 марта большая часть из них продолжила протест.

Демонстранты утверждают, что судебное решение было принято, чтобы помочь власти заглушить критику.

Халваши уверяет, что грузинское правительство бывшего президента Михаила Саакашвили заставило его продать телеканал за очень низкую цену.

Оппозиционные политики утверждают, что за решением суда стоит миллиардер Бидзина Иванишвили, который основал партию «Грузинская мечта» и был премьер-министром в течение года.

«Грузинская мечта» победила партию Саакашвили на выборах 2012 года, после чего усилила свою власть на последующих выборах в октябре 2016 года.

Посольство США в Тбилиси заявляет, что судебное решение «может существенно ограничить доступ оппозиционных голосов в грузинских эфирных медиа».