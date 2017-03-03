Радио Крым.Реалии. По уши в войне. Почему россияне гордятся аннексией

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о результатах социологического опроса «Левада-центра», согласно которым военные победы – главная причина гордости для россиян. Почему прошлое для россиян замещает будущее, как точно социологический барометр отображает ситуацию в нынешних условиях и что может сбавить милитаристский запал? На эти вопросы ответит российский философ и публицист Игорь Чубайс. Ведущий программы – Виталий Портников.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org