Главный архитектор Крыма написал заявление на увольнение – СМИ

Главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, восстановленный в должности по решению подконтрольного Кремлю центрального районного суда крымской столицы, написал заявление на увольнение. Об этом 3 марта сообщают «РИА Новости Крым».

«Прошу Вас уволить меня 6.03.17 по соглашению сторон», – говорится в тексте заявления Мавлютова на имя главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. Заявление датировано 3 марта текущего года.

Накануне главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, которого подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку в ноябре 2016 года, восстановлен в должности по решению суда и вышел на работу.

По сообщению российского главы администрации города Геннадия Бахарева, основной причиной увольнения Мавлютова стало то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.