Россия три года «покрывает» убийство Решата Аметова – правозащитница

Российские власти в течение трех лет умышленно не расследуют похищение и жестокое убийство крымчанина Решата Аметова, хотя уголовное дело по этому факту и было формально открыто в аннексированном Крыму. Такое мнение 3 марта в комментарии Крым.Реалии высказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Она обратила внимание на то, что ранее были установлены личности двоих членов крымской «самообороны», которые участвовали в похищении Решата Аметова. Однако подконтрольные России следственные органы дали им статус свидетелей и не привлекли к ответственности.

«В отношении всех других нет никакой информации. Поэтому на сегодняшний день уже как три года крымские де-факто власти, российские власти, не привлекли никого к ответственности, что говорит еще раз о том, что дело носило сугубо политический характер и было инициировано и «покрывается» Российской Федерацией», – сказала правозащитница.

Она добавила, что Генеральная прокуратура Украины также возбудила уголовное дело по факту убийства Решата Аметова, однако «установить виновных, а, тем более, привлечь их к ответственности украинским правоохранителям гораздо сложнее». Поэтому, по мнению правозащитницы, необходимо и дальше привлекать международное сообщество к этому делу.

«Материалы и информация о жестоком убийстве Решата Аметова направлены во все международные инстанции и будут дальше использоваться для того, чтобы хотя бы в международных институциях и судах доказать виновность людей и хоть как-то восстановить справедливость», – сказала Скрипник.

Правозащитная организация Amnesty International Ukraine опубликовала посвященное Решату Аметову видео в третью годовщину его похищения. «Виновные в его смерти так и не найдены. Однако мы не перестаем требовать справедливости в его память и для его родных», – говорится в описании к видео.

Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года, после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого референдума к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Похороны активиста прошли 18 марта 2014 года на городском кладбище Симферополя «Абдал».

Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц активиста так и не нашли.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».