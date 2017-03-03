Россия не передала Киеву заключенных из Крыма

Перемещение из Крыма на Украину 12 осужденных украинских граждан для дальнейшего отбывания наказания не состоялось по техническим причинам. Об этом 3 марта заявили в Министерстве юстиции России, сообщает ТАСС.

«Перемещение указанных осужденных 3 марта не состоялось по техническим причинам. Передача состоится после согласования с украинскими властями новой приемлемой даты», – отметили в российском ведомстве.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека не говорят о процессе передачи 12 заключенных из Крыма 3 марта, однако не оставляют надежд, что событие может произойти в ближайшее время.

12 граждан Украины были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. Они выразили желание на перемещение на Украину.

В конце февраля замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщал, что украинская и российская стороны согласовали дату передачи 12 осужденных граждан Украины, которые ранее отбывали наказание в учреждениях ФСИН России в Крыму, а затем были переведены в другие учреждения за пределами полуострова. Запланированной датой передачи заключенных он называл 3 марта.