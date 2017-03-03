Московский суд заочно арестовал экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова

В России Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца. Об этом 3 марта сообщает Радіо Свобода.

В случае своего возвращения в Россию он будет взят под стражу.

В начале марта Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы России от Коммунистической партии Дениса Вороненкова. Сообщалось, что это связано с расследованием дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства.

Народный депутат Валерий Пацкан, который входит в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства, сообщил, что Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине. По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова проживают в Херсонской области.

В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.