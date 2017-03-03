Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд 3 марта продлил на месяц срок содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову, которого российское следствие подозревает в вымогательстве. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Назимова Алексей Ладин.

Ладин утверждает, что таким образом, судья отказала защите в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте. До 3 апреля продлили арест и депутату подконтрольного России городского совета Алушты Павлу Степанченко, который также проходит по этому делу и обвиняется в соучастии.

«Вчера мы подписали протокол об окончании следствия. Все следственные действия закончены. И, тем не менее, следствие полагает, что Назимов и Степанченко могут каким-то образом помешать предварительному следствию. Когда я спросил у следователя, каким образом он (Назимов – КР) может помешать, то услышал в ответ, что он является журналистом, главным редактором СМИ и может распространять информацию», – рассказал адвокат.

Он добавил, что теперь, после завершения следственных действий, суд переходит к стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября прошлого года во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.