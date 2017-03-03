Россияне гордятся «веленными телевизором» вещами – журналист

Жители России гордятся тем, что им «велит любить» российская пропаганда и средства массовой информации. Такое мнение 3 марта в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал российский журналист Аркадий Бабченко.

Так журналист прокомментировал итоги социологического опроса российского «Левада-центр» о поводах для гордости и стыда за Россию.

«Россияне, в принципе, не гордятся ни чем, по большому счету. Все, чем они гордятся, в той или иной мере является мифом. Но в то же время, они гордятся всем, чем угодно, что им говорит телевизор. Вот надо гордиться победой в «Великой Отечественной» – будут гордиться «Великой Отечественной», надо будет гордиться Дональдом Трампом – будут гордиться Дональдом Трампом, не надо будет им гордиться – не будут им гордиться», – сказал Бабченко.

По мнению журналиста, в России социологические опросы не могут отображать реальное положение вещей, так как давно стали элементом пропаганды.

«Крым в этой цепочке занимает отдельное место, но я не знаю, есть ли здесь чувство гордости или нет, потому что в России не существует социологии как таковой в принципе, она уничтожена, как институт, она сейчас стала предметом пропаганды. Вот рейтинг Владимира Путина в 86% я не верю. В него действительно верит большинство, но по моим оценкам примерно 60%, не 80%. А вот рейтинг «Крымнаша» действительно такой», – считает Бабченко.

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1 марта российская аналитическая организация «Левада-центр» опубликовала данные нового социологического исследования. Более полутора тысяч жителей России из разных населенных пунктов специалисты опросили о поводах для гордости и стыда за страну.

Традиционно, у 83% россиян гордость вызывает «победа в Великой Отечественной войне». Это событие лидировало во всех аналогичных исследованиях организации с 1999 года.

На втором месте у жителей России стоит аннексия Крыма. По данным исследования, россияне гордятся «присоединением» украинского полуострова даже больше, чем освоением космоса. Восхищаются аннексий 43% респондентов, против 41% проголосовавших за Юрия Гагарина.

Русская литература вызвала чувство гордости только у трети опрошенных россиян, примерно столько же гордятся «превращением страны в советские времена в промышленную державу» и научными достижениями российских ученых. Оружием интересуется лишь четверть россиян.

При этом главный параметр, который вызывает чувство стыда и огорчения у половины граждан России – бедность и неустроенность. На втором месте среди российских разочарований – распад СССР, который отметила треть опрошенных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2016-ом году опубликовал данные соцопроса с формулировкой: «Как вы относитесь к воссоединению Республики Крым и Севастополя с Россией?». 95% опрошенных назвали это событие верным решением. Тогда же «Левада-Центр» провел социологическое исследование, в результате которого выяснилось: количество россиян, доверяющих президенту России Владимиру Путину, снизилось на 10% в сравнении с мартом 2014 года.