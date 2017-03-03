Авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей Су-30СМ – российский офицер

Морская авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей, вооруженной многофункциональными истребителями Су-30СМ, и освоила комплексы беспилотных летательных аппаратов. Об этом 3 марта заявил представитель Черноморского флота капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, сообщают «РИА Новости».

«С 2014 года началось обновление морской авиации Черноморского флота. Завершено формирование в составе отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ эскадрильи, вооруженной новейшими многофункциональными истребителями Су-30СМ, освоены комплексы БПЛА», – заявил Трухачев.

Он отметил, что в 2016 году летчики морской авиации ЧФ России провели 224 летные смены, выполнили более 3,6 тысячи боевых упражнений.

«Сегодня на Черноморском флоте отмечают День морской авиации ЧФ. Юбилейные торжества прошли в Севастополе на проспекте, носящем имя черноморского летчика генерал-майора Николая Острякова. У памятника авиаторам-черноморцам состоялся митинг, в котором приняли участие члены военного совета ЧФ, командующие ВВС ЧФ различных периодов, ветераны авиации, священнослужители», – добавил представитель Черноморского флота Росии.

Осенью прошлого года сообщалось, что морскую авиацию Черноморского флота России усилили современным истребителем Су-30СМ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».