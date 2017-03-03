Порошенко просят присвоить убитому крымчанину Аметову звание Героя Украины

Народный депутат Украины Сергей Высоцкий обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить убитому весной 2014 года крымчанину Решату Аметову звание Героя Украины. Об этом Высоцкий 3 марта написал на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня три года с момента похищения и зверского убийства Решата Аметова. Он был похищен после митинга против оккупации Крыма. Его пытали и убили. Только за то, что он открыто говорил: Крым - Украина.

Обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой приравнять Решата Аметова к Героям Небесной Сотни и присвоить ему звание Героя Украины посмертно», – написал Высоцкий.

Решата Аметова похитили 3 марта 2014 года, после того, как он вышел с одиночным протестом против так называемого референдума к зданию крымского правительства. 15 марта тело Аметова со следами пыток было найдено в лесу Белогорского района Крыма. Похороны активиста прошли 18 марта 2014 года на городском кладбище Симферополя «Абдал».

Подконтрольные Москве власти Крыма пообещали награду за раскрытие убийства крымскотатарского активиста. Однако убийц активиста так и не нашли.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».